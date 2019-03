Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist in Rickling ein LKW kontrolliert worden, der mit einem Schrottcontainer beladen war. Auf Grund der ungesicherten Ladung hat die Polizei die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Kurz vor 8 Uhr entdeckten Beamte der Polizeistation Rickling einen LKW, der auf der Dorfstraße in Richtung Wahlstedt unterwegs war. Da ihnen sofort der tonnenschwere Metallschrott auffiel, der gänzlich ungesichert war und herabzufallen drohte, unterzogen sie das Fahrzeug einer Kontrolle. Dabei stellten sie fest, dass neben dem geladenen Schrott auch der Container selbst über keine besondere Sicherung verfügte. Daher musste der LKW vor Ort stehen bleiben. Der 37-jährigen Fahrer, der in einer Gemeinde des Kreises Plön wohnhaft ist, muss mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de