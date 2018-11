Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es auf der Dorfstraße (Kreisstraße 52) im Bereich der Brücke über die Bundesstraße 205 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 17:25 Uhr ein 35-jähriger Hamburger mit seinem silberfarbenen Skoda auf der Dorfstraße aus Richtung Trappenkamp kommend in Richtung Rickling. Hinter ihm fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Renault Kangoo. Im Bereich des Anstiegs der Brücke über die B205 soll den beiden eine dunkle Limousine entgegengekommen sein, die aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Hier kam es zur Kollision der Seitenspiegel der sich passierenden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher soll nach dem Zusammenstoß mit den Spiegeln der anderen beiden Wagen seine Fahrt unbeirrt in Richtung Trappenkamp fortgesetzt haben. Eine nähere Beschreibung des Flüchtigen liegt derzeit nicht vor. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten diverse Trümmerteile als Spurenträger sicher. Die Polizeistation Rickling hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang sowohl weitere Zeugen des Unfalles als auch den/die weitere/n Beteiligte/n. Der linke Außenspiegel des unbekannten Unfallwagens dürfte ebenfalls beschädigt sein. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04328 510 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de