Bad Segeberg (ots) – Zuviel Alkohol am Steuer stellt die Polizei in Rickling bei der Kontrolle eines Verkehrsteilnehmers fest. Gestern, am frühen Abend, war den Beamten der Polizeistation Rickling der Autofahrer zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle in der Dorfstraße stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrer aus dem Kreis Segeberg mit 1,99 Promille erheblich alkoholisiert war. Der Fahrer musste nicht nur eine Blutprobe sondern auch seinen Führerschein abgeben. Ein entsprechendes Strafverfahren erwartet ihn jetzt ebenfalls. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de