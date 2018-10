Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, den 27.10.18, kam es auf der BAB 21 bei Schackendorf zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 20-Jährige schwer verletzt wurde. Die junge Frau aus Bad Segeberg fuhr gegen 20:00 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf dem Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Schackendorf der BAB 21 in Fahrtrichtung Norden. Im Kurvenbereich des Beschleunigungsstreifens verlor die 20-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 21, wodurch es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Lkw kam, der die BAB 21 in Fahrtrichtung Norden befuhr. Anschließend kollidierte der Pkw mit der Mittelschutzplanke und kam dann zum Stehen. Die 20-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Bad Segeberger Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer, ein 44-Jähriger aus Polen, blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden liegt bei 16.000 Euro. Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbands Segeberg von gestern unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/4099655. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de