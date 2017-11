Bad Segeberg (ots) – Heute ist es in Schenefeld vermehrt zu Anrufen von einem „falschen Polizeibeamten“ gekommen. Seit ca. 13:15 Uhr erhielten in mindestens zehn Fällen Bürger Anrufe von einer männlichen Person, die sich als Polizeibeamter aus Schenefeld ausgab. Mit einer bekannten Masche versuchte der Anrufer die Bürger nach ihren Wohnobjekten, Vermögenswerten und Kontodaten auszufragen. Dabei gab der vermeintliche Polizist an, dass man rumänische Einbrecher festgenommen hätte. Bei den Tätern hätte man nun Hinweiszettel gefunden, auf denen angeblich der Name und die Anschrift der angerufenen Personen drauf stand. Da noch ein weiterer Täter flüchtig sei, wollte man sich jetzt mit dem Angerufenen in Verbindung setzten. Durch verschiedene technische Möglichkeiten hatte der Anrufer es auch geschafft, dass die tatsächliche Telefonnummer der Polizeistation Schenefeld im Telefondisplay erschien (040 / 83000530). Die Polizei in Schenefeld warnt die Bevölkerung vor den Betrügern und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Die „echte“ Polizei würde nie solche Anrufe tätigen oder sich gezielt nach Wohnobjekten oder Wertgegenständen erkundigen. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Anrufes geworden ist, wird gebeten, sich unter Tel. 040 / 83000530 an die Polizei in Schenefeld zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de