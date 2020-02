Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, den 19. Februar 2020, kam es in der Bogenstraße in Schenefeld zu einem Unfall, bei dem sich ein 84-jähriger Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der Schenefelder fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem VW Golf rückwärts die Auffahrt eines Grundstücks hinab. Im Übergang zur Bogenstraße kam der Wagen jedoch nicht zum Stehen, sondern fuhr geradewegs auf das gegenüberliegende Grundstück und gegen die dortige Garage. Es entstand Sachschaden am Auto und der Garage, diese ist durch den Unfall einsturzbedroht. Das angrenzende Wohnhaus ist hiervon nicht betroffen. Der Unfallfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeistation Schenefeld führte die Unfallaufnahme vor Ort durch. Die Unfallursache steht bislang nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Quelle: presseportal.de