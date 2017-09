Bad Segeberg (ots) – Von Mittwoch bis Freitag ist es in Schenefeld zu insgesamt drei Einbrüchen in Fahrzeuge gekommen. Von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte im Sülldorfer Weg in einen Renault-Transporter ein und entwendeten Elektrowerkzeug. Werkzeug war auch im Krummstücken das Ziel der Täter – hier stahlen sie eine Heckenschere aus einem Land Rover. Im Heisterweg nahmen die Diebe am Freitag zwischen 23:20 und 23:30 Uhr Bargeld an sich, nachdem sie sich gewaltsam Zugang zu dem betroffenen Peugeot-Transporter verschafft hatten. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 04101 2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de