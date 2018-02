Bad Segeberg (ots) – In der Nacht auf vergangenen Samstag ist es im Husbargen zwischen Holtkamp und Mühlenstieg zum Diebstahl eines Verdichters gekommen. Unbekannte stahlen die in Fachkreisen auch Vibrationsplatte genannte Baumaschine zwischen Mitternacht und Samstagmorgen von der Ladenfläche eines auf der Fahrbahn geparkten Lastkraftwagen. Es handelt sich um ein Modell des Hersteller Wacker Neuson in der Farbe gelb. Aufgrund der Schwere des Gerätes gehen die Ermittler davon aus, dass für den Transport ein entsprechendes Fahrzeug verwendet worden sein muss. Etwaige Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Baumaschine geben können, melden sich bitte unter 040 83000530 bei der Polizei Schenefeld. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de