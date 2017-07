Bad Segeberg (ots) – Am späten gestrigen Nachmittag gegen 17.30 Uhr ist die Polizei zu einem Ladendiebstahl in die Räumlichkeiten eines Geschäftes im Einkaufscenter Stadtzentrum Schenefeld im Kiebitzweg gerufen worden. Der Ladendetektiv der betroffenen Filiale hatte zuvor einen Mann festgestellt, der zunächst einen Gegenstand aus dem Geschäft in Alufolie eingewickelt und im weiteren Verlauf mittels einer mitgeführten Zange die Diebstahlssicherung einer Herrenjacke entfernt hatte. Der 50-jährige Mann aus Hamburg zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten sofort geständig, räumte im Rahmen der sich anschließenden Ermittlungen einen weiteren Ladendiebstahl in demselben Geschäft am 18. Juli dieses Jahr ein und händigte den Beamten das in der vergangenen Woche entwendete und in seiner Wohnung im Stadtteil Lurup aufbewahrte Diebesgut, ein Herrenhemd sowie einen Rucksack, bereitwillig aus. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de