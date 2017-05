POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) – Ladendiebin mit über vier Promille

Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend gegen 21 Uhr ist die Schenefelder Polizei zu einem Ladendiebstahl in die Räumlichkeiten eines Discounters in der Friedrich-Ebert-Allee gerufen worden. Ein Angestellter hatte zuvor die Auslösung der elektronischen Warensicherung am Eingang des Marktes registriert und dort eine weibliche Person festgestellt, in deren mitgeführter Tüte sich insgesamt fünf Flaschen verschiedener Alkoholika befanden. Die 40-jährige Frau schien deutlich alkoholisiert und zeigte sich sofort geständig. Eine Überprüfung des Atemalkohols bei der Hamburgerin ergab einen Wert von knapp 4,6 Promille, infolgedessen die Beamten einen Rettungswagen anforderten. Rettungskräfte transportierten die Frau in ein Hamburger Krankenhaus. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de