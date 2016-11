POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 103

Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Freitag ist es auf der Altonaer Chaussee zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen ein Fußgänger tödlich verunglückt ist. Ein 48-jähriger Mann aus dem Kreis Pinneberg überquerte gegen 18 Uhr die in diesem Bereich vierspurige Straße aus Richtung Flaßbarg kommend in Gehrichtung Parkgrund, als er von einem herannahenden PKW erfasst und durch die Luft geschleudert wurde. Der 24-jährige Fahrer der Limousine soll zwar ersten Erkenntnissen zufolge zuvor eine Vollbremsung eingeleitet und ein Ausweichmanöver durchgeführt haben, konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger jedoch nicht mehr verhindern. Passanten und Rettungskräfte leisteten an der Unfallstelle Erste-Hilfe-Maßnahmen, bevor der 48-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus transportiert wurde. Dort erlag der Mann kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die Polizei richtete für die Dauer des Einsatzes rund um die Unfallstelle eine Vollsperrung ein, welche gegen 20.30 Uhr aufgehoben werden konnte und zog auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Unfallsachverständigen hinzu. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de