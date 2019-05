Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Nachmittag ist eine 47-jährige Frau aus Hamburg im Bereich der Altonaer Chaussee von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Unfalls. Ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Hamburg befuhr kurz nach 16 Uhr die Lornsenstraße in Richtung der Altonaer Chaussee. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kollidierte der Citroen im Kreuzungsbereich des Schenefelder Platzes mit der plötzlich die Fahrbahn querenden Passantin. Polizisten eilten zur Unfallstelle und richteten eine Sperrung im Bereich der Einmündung ein. Rettungskräfte versorgten die schwer verletzte 47-Jährige vor Ort und transportierten sie im weiteren Verlauf in ein Hamburger Krankenhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Verhalten der Fußgängerin vor dem Unfall machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Schenefeld unter 040-83000530 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de