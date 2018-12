Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend (10.12.2018) gegen 22.45 Uhr ist es in der Blankeneser Chaussee zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die 25-jährige Unfallverursacherin kurz darauf alkoholisiert an ihrer Wohnanschrift angetroffen wurde. Es stellte sich zudem heraus, dass sie keinen Führerschein besitzt. Ein 38-jähriger Anwohner fuhr gerade rückwärts auf sein Grundstück, als eine 25-jährige Schenefelderin mit ihrem Fahrzeug seitlich in das Auto des Mannes fuhr. Beide Personen blieben unverletzt. Als der Mann ins Haus ging, um sein Handy zu holen und die Polizei zu informieren, entfernte sich die Unfallfahrerin entgegen der Absprache vom Unfallort. Mit Hilfe des Auto-Kennzeichens der Verursacherin konnten die Polizisten die junge Frau zu Hause antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Daraufhin wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Neben „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ und „Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“ muss sich die Frau nun auch wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke“ verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de