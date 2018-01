Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es um 00:24 Uhr in der Straße Aneken zu einem Brand in einem Gewächshaus gekommen. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes und ein Übergreifen auf andere Gewächshäuser verhindert werden. An und in dem Gewächshaus ist es zu einem Sachschaden gekommen, Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Pinneberg übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zurzeit nicht vor. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de