Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es in Schenefeld bei Hamburg zum Diebstahl von insgesamt drei Fahrzeugkatalysatoren gekommen. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen. Zwischen Freitagabend (13. März) und Sonntagfrüh (15. März) entwendeten bislang unbekannte Täter die Katalysatoren dreier Fahrzeuge der Sprinterklasse auf einem Firmengelände am Osterbrooksweg. Polizeibeamte nahmen entsprechende Strafanzeigen auf. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Polizeistation Schenefeld. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040-83000530 entgegen.

Quelle: presseportal.de