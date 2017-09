Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Schenefeld zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen gekommen. Die Tatzeit erstreckt sich von Mittwoch, ca. 19:00 Uhr, bis in die frühen Morgenstunden am Donnerstag. Bislang unbekannte Täter brachen in den Straßen Opn Plack, Wiesengrund, Baumschulenweg, Mühlenstieg und der Blankeneser Chaussee insgesamt 8 Fahrzeuge auf. Die Täter hatten es offensichtlich gezielt auf bestimmte Fahrzeugteile abgesehen. Es wurden insbesondere Airbags und fest installierte Navigationssysteme entwendet. In einem Fall stahlen die Täter auch Baumschienen aus einem Firmenfahrzeug. Auffällig ist, dass fast ausschließlich PKWs der Marke Mercedes aufgebrochen wurden. In den meisten Fällen schlugen die Täter die hintere Dreiecksscheibe ein. Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können oder die sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 040 / 8300053-0 an die Polizei in Schenefeld zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de