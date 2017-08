Bad Segeberg (ots) – Am frühen Donnerstagabend ist eine Joggerin im Düpenauwanderweg durch einen Unbekannten zu Boden gerissen worden, sie hat den Täter anschließend aber in die Flucht schlagen können. Gegen 17:30 Uhr joggte die Einundzwanzigjährige auf dem Wanderweg in Richtung Altonaer Chaussee und wurde unvermittelt angegriffen. Durch Gegenwehr vertrieb die junge Frau den Angreifer, der in Richtung Helmut-Schack-See davonlief. Es soll sich um einen männlichen Jugendlichen, ca. 1,65 m groß, schlank, ausländisches Erscheinungsbild, dunkle Augen, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und dunkler Hose gehandelt haben. Die Joggerin wurde bei dem Angriff nicht verletzt, die Hintergründe sind unklar. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter 04101 2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de