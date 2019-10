Bislang fünf Meldungen aus Landkreisen zu Wilke-Wurst Fünf Brandenburger Landkreise haben sich bislang in Zusammenhang mit der Rückrufaktion wegen Listerien in Wilke-Wurstwaren gemeldet. Das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit habe zuvor betroffene Landkreise informiert, teilte das Verbraucherschutzministerium am Donnerstag mi

Saisonfinale auf der Galopprennbahn Hoppegarten Das mit 55 000 Euro dotierte Zuchtrennen um das "Silberne Pferd" ist am Sonntag zum Abschluss der insgesamt elf Renntage das Top-Ereignis auf der Galopprennbahn Hoppegarten. Es ist das älteste namhafte Berliner Galopprennen und findet nach 1944 zum zweiten Male wieder in Hoppegarten statt. Von den s

Gestohlene Räder im Wert von 50 000 Euro sichergestellt Im Kofferraum eines aus Dänemark kommenden Kastenwagens haben Bundespolizisten am Mittwoch nahe Flensburg 53 zerlegte Fahrräder gefunden. Ein Großteil der Räder war im Nachbarland zur Fahndung ausgeschrieben, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Gesamtwert der Räder, zu denen auch eini

Für freie Forschung und Lehre: Uni schreibt Preis aus Zum vierten Mal hat die Universität Potsdam den Voltaire-Preis "für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz" ausgeschrieben. Mit der seit 2017 verliehenen Auszeichnung werden Wissenschaftler geehrt, die sich in besonderer Weise für die Freiheit von Forschung und Lehre sowie das Recht

Günther sagt Kommunen Kompromissbereitschaft bei Finanzen zu Im Tauziehen mit den Kommunen um deren Finanzausstattung in Schleswig-Holstein hat Ministerpräsident Daniel Günther Kompromissbereitschaft signalisiert. "Die Spielräume sind eng, aber wir wollen einen guten Kompromiss mit der kommunalen Ebene", erklärte der CDU-Politiker am Donnerstag nach Angaben d

Betrunkene Autofahrerin rammt Hauswand in Lauenburg Eine 48-jährige Frau ist betrunken mit ihrem Auto gegen den Gartenzaun eines Privatgrundstücks in Lauenburg gefahren. Anschließend rammte sie eine Eingangstreppe und eine Hauswand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zu Beginn der Irrfahrt war die Frau am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursa

Rabatte für Betroffene der Thomas-Cook-Pleite kommen gut an Die Rabattaktion von Vermietern in der Lübecker Bucht für Betroffene der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook wird gut angenommen. Seit Beginn der Aktion Ende September hätten sich rund 80 Interessenten bei der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht gemeldet, sagte Pressesprecherin Doris Wilmer-Hu

Stegner: Rechte Brandstifter stärker stellen SPD-Bundesvize Ralf Stegner hat nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle in Sachsen-Anhalt mit zwei Toten eine schärfere Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten gefordert. "Täter wie die von Halle ziehen ihre Rechtfertigung aus den von NPD, AfD und Teilen der Medien geschürten Überfremdungsängs

Bildungsministerium muss 290 000 Euro nachzahlen Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat seit 2013 keine Sozialabgaben für sieben Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung gezahlt. Es sei aber kein Vorsatz erkennbar, erklärte ein Sprecher der Rentenversicherung Nord, die nun für die Jahre 2013 bis 2016 rund 290 000 Euro n