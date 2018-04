Bad Segeberg (ots) – In der Nacht auf Freitag ist es in der Lornsenstraße zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Gegen 1:08 Uhr stellten Beamte der Autobahnpolizei Elmshorn auf ihrer Streifenfahrt einen mittig auf der Straße abgestellten VW Touran mit eingeschaltetem Warnblinker und plattem Reifen fest. Ein neben dem Van wartender Mann schwankte stark und teilte den Beamten in gelallter Redseligkeit mit, bereits einen Abschleppdienst gerufen zu haben. Die Beamten führten bei dem 43-jährigen Halstenbeker eine Atemalkoholmessung durch. Da diese mehr als zwei Promille ergab, nahmen die Polizisten den Mann mit zur Dienststelle. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten. Die Autobahnpolizei Elmshorn ermittelt nun weiter, ob der Mann bei seiner Fahrt mit seinem VW einen Fremdschaden verursacht hat. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de