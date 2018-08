Bad Segeberg (ots) – Gestern haben Beamte der Polizeistation Schenefeld den Verkehr im Kiebitzweg kontrolliert. Zwischen 11 und 18 Uhr legten die Polizisten ihr Augenmerk insbesondere auf die rechtswidrige Verwendung von Mobiltelefonen sowie das Nichtanlegen des vorgeschriebenen Sicherheitsgurtes. Die Beamten verwarnten 27 Fahrer , die sich nicht angeschnallt hatten und damit bei einem eventuellen Unfall wenigstens ihre Gesundheit zusätzlich gefährdet hätten. Vierzehn Autofahrer hatten ihr Handy oder Smartphone am Ohr. Sie erwartet jetzt ein Bußgeld über 100 Euro und ein Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da Ablenkung leider immer noch eine der häufigsten Unfallursachen ist, appelliert die Polizei wiederholt an die Vernunft der Autofahrer sich am Steuer ausschließlich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Vor dem Hintergrund des recht unerfreulichen Ergebnisses kündigt die Polizeistation Schenefeld weitere Kontrollen an, um den Straßenverkehr sicherer zu machen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de