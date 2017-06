POL-SE: Schenefeld – Polizei nimmt Einbrecher fest

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Pfingstmontag gegen ein Uhr nachts ist es im Bereich einer Ladenzeile zu einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft gekommen, infolgedessen die Polizei einen flüchtenden Tatverdächtigen festgenommen hat. Insgesamt zwei männliche Personen verschafften sich in der Dunkelheit gewaltsam einen Zugang zu dem Gebäude in der Friedrich-Ebert-Allee und machten sich innerhalb des Objekts an einer weiteren Tür zu schaffen. Nachdem ein Zeuge verdächtige Geräusche aus den Räumlichkeiten des Geschäftes vernommen hatte, vermutete dieser einen Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Dank der frühzeitigen Alarmierung konnten die eintreffenden Beamten einen der beim Anblick der Polizei sofort zu Fuß flüchtenden Männer nach einer kurzen Verfolgung festnehmen und dem Polizeigewahrsam Pinneberg zuführen. Seinem Komplizen gelang trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen unerkannt die Flucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe führten Beamte der Kriminalpolizei Pinneberg den Festgenommenen aus der benachbarten Hansestadt Hamburg heute einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vor. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 29-Jährigen, so dass er sich derweil schlussendlich in Untersuchungshaft befindet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de