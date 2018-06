Bad Segeberg (ots) – Montagabend hat eine Polizeistreife einen Audi nach dem Überfahren einer roten Ampel kontrolliert. Bei Passieren der Einmündung zur Timm-Kröger-Straße fiel den Beamten um 18:20 Uhr ein weißer Audi auf. Der Wagen fuhr auf der Lornsenstraße im Bereich der Kreuzung zur Altonaer Chaussee an einem bereits an der Ampel stehenden Auto vorbei, anschließend bei roter Ampel über die Kreuzung und bog weiter nach links in die Altonaer Straße in Richtung Hamburg ein. Die Beamten folgten dem Audi und stoppten diesen in der Altonaer Chaussee. Da der 25-jährige Fahrer seinen Führerschein nicht vorlegen und sich auch sonst nicht ausweisen konnte, begleiteten ihn die Polizisten nach Hause. Auch hier konnte der Mann den Führerschein nicht auffinden, aufgrund dessen er einen Kontrollbericht erhielt. Weitere Ermittlungen bestätigten letztendlich den Verdacht der Beamten – gegen den Mann bestand aufgrund anderer Verkehrsdelikte seit Anfang Mai ein einmonatiges Fahrverbot. Neben einem neuerlichen Bußgeld aufgrund des Überfahrens der roten Ampel erwartet den Schenefelder jetzt zudem eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de