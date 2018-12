Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, 08.12.2018, ist es im Bereich Wurmkamp in Schenefeld zu einem Raub mit Schusswaffe gekommen, infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sucht. Gegen 06.10 Uhr haben zwei bisher unbekannte männliche Täter in der Nähe des dortigen Sees unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld von einem 48-jährigen Schenefelder gefordert. Trotz Hundegebell schubsten sie ihn und bedrohten ihn mit einer Waffe. Der Geschädigte übergab einen zweistelligen Bargeldbetrag. Beide Täter waren ca. 30 Jahre alt, schlank und sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Einer trug eine gelbe Wollmütze mit einem grünen Kreuz, Jeans und eine schwarze Jacke. Er hatte eine dicke Nase. Der andere Mann hatte sehr lichtes Haar. Die beiden unbekannten Männer flohen in Richtung Sandstückenweg. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, zu den Tätern oder der markanten Bekleidung des einen Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Pinneberg unter 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de