Bad Segeberg (ots) – Gestern Morgen ist es zu einer weiteren Sprengung eines Zigarettenautomatens in Seedorf gekommen. Gegen 04:30 vernahmen die Anwohner in der Straße Am Seedorfer See / Am Burggraben einen lauten Knall. Bislang unbekannte Täter sprengten hier einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei den Tätern um vier junge Männer gehandelt haben. Zu einer ähnlich gelagerten Tat ist es am letzten Donnerstag im benachbarten Hornsmühlen gekommen. Auch hier waren vermutlich vier junge Männer als Täter am Werk. Die Pressemitteilung dazu ist folgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3901416 Die Ermittlungen werden in beiden Fällen durch das Landeskriminalamt (LKA) in Kiel geführt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de