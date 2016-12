POL-SE: Sievershütten, Kirchstraße / Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbruch

Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 23.12.2016, kam es in Sievershütten gegen 15.15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Die Geschädigte hatte ihr Haus in der Kirchstraße nur für zehn Minuten verlassen. Als sie zurückkam, flüchtete ein Mann aus ihrem Haus in ein angrenzendes Feuchtgebiet. Wie sich herausstellte, hatte dieser Mann sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und Modeschmuck entwendet. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, zirka 1,75 m groß, schlank, schwarze, zurückgekämmte Haare, dunkler Halbmantel, gepflegtes Erscheinungsbild. Eine sofort eingeleitet Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Hubschrauber der Bundespolizei wurde nach zwei Stunden erfolglos abgebrochen. Die Kriminalpolizei Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de