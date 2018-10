Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 14.10.18, kam es bei Struvenhütten zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 59-jährige Fahrer eines Motorrades (Piaggio Aprilia)aus Hamburg fuhr gegen 13:30 Uhr auf der Landesstraße 79 (Hauptstraße) aus Struvenhütten kommend in Richtung Kaltenkirchen. In der Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und schlitterte mit seiner Maschine nach rechts in Richtung Grünstreifen/Fahrradweg. Das Motorrad blieb dort an einem Zaun hängen, während der 59-Jährige durch den Zaun rutschte und in dem dahinterliegenden Graben landete. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in AK Heidberg verbracht. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de