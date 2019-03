Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 24.03.19, kontrollierten vier Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Bad Segeberg auf der Kreisstraße 109 im Bereich der Todesfelder Kurven Motorräder aber auch Pkw. Ziel der Kontrolle ist die Unfallprävention in diesem Bereich. Im letzten Jahr war es allein im Bereich Brook in Stuvenborn zu 13 Verkehrsunfällen mit einer Beteiligung von Motorradfahrern gekommen. Bei der Kontrolle am Sonntag kontrollierten die Beamten zwischen 13:00 und 17:00 Uhr 22 Motorräder und 12 Pkw. Auffallend viele Motorradfahrer führten keine Fahrzeug- und Personalpapiere mit sich. Weiter konnten technische Mängel, wie abgefahrene Reifen, undichte Dämpfer und zu erneuernde Bremsen, festgestellt werden. Einem Fahrer einer Suzuki wurde die Weiterfahrt untersagt. Er hatte den Auspuff manipuliert, sodass er deutlich zu laut war. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 90 EUR. Insgesamt fertigten die Beamten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und acht Kontrollberichte. Außerdem nahmen sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 130 Euro und führten zwei Atemalkoholmessungen durch. Die Polizeidirektion Bad Segeberg wird auch in der laufenden Motorradsaison die bekannten Motorradrouten an der K 109 sowie der L 79 schwerpunktmäßig überprüfen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de