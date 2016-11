POL-SE: Stuvenborn, Kalte Weide / Einbruch in Tankstellengebäude

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es zu einem Einbruch in ein Tankstellengebäude in der Straße Kalte Weide in Stuvenborn gekommen. Am Mittwoch gegen 2.45 Uhr hörte ein aufmerksamer Bürger einen lauten Knall und sah, dass vier Personen gewaltsam durch die Eingangstür in das Tankstellengebäude eindrangen. Eine kurze Zeit später verließen sie wieder das Gebäude, stiegen in einen weißen VW Transporter und flüchteten in Richtung Ortsmitte Stuvenborn. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief erfolglos. Bisher konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen verdächtige Beobachtungen unter 04551/8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

