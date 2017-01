POL-SE: Tangstedt – 4.000 Euro Belohnung für die Wiederbeschaffung von Diebesgut

Bad Segeberg (ots) – Nachdem es in der Nacht vom 26. November auf den 27. November 2016 im Rahmen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Wilstedt zu einem damit einhergehenden Diebstahl diverser Schmuckgegenstände, wertvoller Uhren sowie einer Münzsammlung gekommen war, sind die Täter weiterhin auf der Flucht. Näheres zu dem Einbruch ist der Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 28. November 2016 unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3496014 unmittelbar zu entnehmen. Indes hat die Polizei am 14. Dezember 2016 gegen 18.30 Uhr im Zusammenhang mit einem gegenwärtigen Wohnungseinbruch im Föhrenweg in Ammersbek den bei dem Einbruch in Tangstedt auf der Grundstücksauffahrt abgestellten und ebenfalls samt Originalschlüssel entwendeten Geländewagen als Tatfahrzeug wiederentdeckt. Polizeibeamte stellten den BMW X5 nach einer Verfolgungsfahrt in einem Naturschutzgebiet in Hamburg-Bergstedt sicher. Die drei im BMW befindlichen Personen rissen zuvor die Türen auf und flüchteten in ein Waldgebiet. Eine intensive Fahndung mit mehreren Polizistinnen und Polizisten blieb ohne Erfolg. Die Versicherung hat jetzt zur Wiederbeschaffung und Rückgabe der bei dem Einbruch in Tangstedt entwendeten Wertgegenstände, insbesondere für die Tischuhren, eine Belohnung in einer Höhe von bis zu 4.000 Euro ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Einbruchsserie nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt weiterhin unter 040-528060 weiterhin entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de