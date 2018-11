Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 09.11.18, kam es auf der B 432 bei Tangstedt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 64-Jähriger von der Insel Fehmarn verstarb. Der 64-Jähriger von der Insel Fehmarn, ein 26-Jähriger aus Bad Oldesloe und ein 71-Jähriger aus dem Bereich Tangstedt fuhren gegen 14:30 Uhr in ihren Fahrzeugen auf der B 432 in Richtung Bad Segeberg. Kurz vor der Kreuzung Wulksfelder Damm fuhr der 64-Jährige in einem VW Transporter aus ungeklärter Ursache ungebremst auf die verkehrsbedingt wartenden bzw. anfahrenden 26- und 71-Jährigen auf. Hierdurch gerieten der Transporter und der Mercedes in den linkseitigen Graben. Der 64-Jährige verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Sein 40-jähriger Beifahrer erlitt wie auch der 26-jährige Fahrer eines Daimler -Benz schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 71-Jährige Fahrer eines Nissan X-Trail mit leerem Pferdeanhänger blieb unverletzt. Der VW Transporter und der Daimler-Benz mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 70.000 Euro. Die B 432 musste für etwa fünf Stunden voll gesperrt werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de