Bad Segeberg (ots) – In den frühen Freitagmorgenstunden ist es in einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Kuhteich“ in Tangstedt (Kreis Stormarn) zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Ein Bewohner wurde dabei leicht verletzt. Gegen 1:15 Uhr nahm das Ehepaar Brandgeruch wahr und rettete sich mit den beiden Kindern ins Freie. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2022 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de