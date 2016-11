POL-SE: Tangstedt, Eichholzkoppel Polizei warnt vor Trickdieben

Bad Segeberg (ots) – In Tangstedt ist es gestern Vormittag zu einem Trickdiebstahl gekommen. Ein bisher unbekannter Mann sprach gegen 10.15 Uhr einen 74-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an und bat ihn ein Zwei-Euro-Geldstück zu wechseln. Nachdem der Rentner seine Geldbörse geöffnet hatte, gelang es dem Dieb durch geschicktes Ablenken eine niedrige dreistellige Bargeldsumme aus dem Fach für die Geldscheine zu entnehmen. Erst einige Zeit später bemerkte er den Diebstahl und wendete sich an die Polizei. Der Trickdieb soll ungefähr 45 Jahre alt, zwischen 1,6 m und 1,7 m groß und von dicklicher Figur gewesen sei. Er hatte ein osteuropäisches Aussehen und sprach gebrochen deutsch. Vor dem Hintergrund dieses Vorfalls warnt die Polizei aktuell vor derartigen Personen. Der sogenannte Trickdiebstahl ist ein bundesweites Phänomen. Insbesondere bei lebensälteren Menschen versuchen die Täter immer wieder mittels verschiedener Maschen einhergehend mit einer gesteigerten Dreistigkeit an Bargeld zu kommen. Nicht selten werden sie vorzugsweise gegenüber vermeintlich schwächeren Mitmenschen aufdringlich oder betteln gar regelrecht darum, dass ihnen „geholfen“ wird. Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Ansprachen hellhörig zu werden, die fremde Person gegebenenfalls abzuweisen und umgehend die Polizei zu verständigen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de