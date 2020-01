Bad Segeberg (ots) – Nach dem Diebstahl eines Jeep Grand Cherokee sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Ein Anwohner im Eiskellerberg hörte am 17. Januar 2020 gegen 00:30 Uhr, dass der Motor seines Autos auf der Auffahrt plötzlich gestartet wurde. Als er genauer nachsah, war sein Jeep im Wert von etwa 70.000 Euro schon weg. Die Frau des Tangstedters wählte sofort den Notruf der Polizei. Die Polizeibeamten koordinierten daraufhin umgehend die Fahndung nach dem Auto, es gelang jedoch nicht, den Jeep festzustellen. Es handelt sich um einen grauen Jeep Grand Cherokee in der Sonderedition „Trailhawk“. Diese zeichnet sich durch rote Akzente an den Schriftzügen aus. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Fahrtstrecke des auffälligen Fahrzeuges geben können oder denen verdächtige Personen im Bereich Tangstedt aufgefallen sind, unter der Rufnummer 040/528 060 mit der Kriminalpolizei Norderstedt Kontakt aufzunehmen.

Quelle: presseportal.de