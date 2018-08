Bad Segeberg (ots) – Heute ist es vermutlich in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Fahrerin ihren Verletzungen erlegen ist. Näheres ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes unter nachstehendem Link unmittelbar zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4028014 Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine 26-Jährige mit ihrem Smart die Dorfstraße aus Richtung Hasloh kommend in Richtung Tangstedt befahren haben. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Auto kam in einem Weidezaun zum Stehen. Der Unfallort befindet sich ungefähr einen Kilometer hinter Hasloh. Bei dem Unfall zog sich die Norderstedterin tödliche Verletzungen zu. Ein vorbeikommender Zeuge hatte gegen 03:20 Uhr Trümmerteile auf der Fahrbahn festgestellt und daraufhin den verunfallten Wagen bemerkt. Die genaue Unfallzeit ist daher unklar. Die Beamten zogen zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzu. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Entsprechend sucht die Polizei nach Zeugen, die während der Nacht auf der Kreisstraße 6 zwischen Hasloh und Tangstedt unterwegs waren und Angaben zum Unfall machen können. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei Rellingen unter 04101 4980 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

