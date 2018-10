Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum gestrigen Donnerstag ist es im Ortsteil Wilstedt der Gemeinde Tangstedt zu einem Diebstahl eines Geländewagens im Wert von etwa 40.000 Euro gekommen. In Siek (Kreis Stormarn) ist das Fahrzeug anschließend an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen und durch die Täter zurückgelassen worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Sachstand ereignete sich der Diebstahl zwischen 19 Uhr und 6:10 Uhr im Dorfring, wo das Fahrzeug auf einem Stellplatz geparkt war. Unbekannte Täter gelangten durch grobe Gewalt in den grauen Land Rover Sport und fuhren mit diesem davon. Zwischen Mitternacht und 6:23 Uhr verursachte der unbekannte Fahrer jedoch einen Verkehrsunfall. Im Bereich Alte Landstraße kollidierte der Geländewagen mit zwei Fahrzeugen, die am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren. Da an dem gestohlenen PKW auf Grund des Zusammenstoßes ein erheblicher Schaden entstand, kam er im Einmündungsbereich Alte Landstraße / Hauptstraße zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Die Diebe flüchteten daraufhin und ließen den Land Rover zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet hiermit um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/52806-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wäre es hilfreich die Tatzeiten näher eingrenzen zu können. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de