Bad Segeberg (ots) – In der Nacht vom 31.05.2019 zum 01.06.2019 wurden von dem frei zugänglichen Parkplatz des Golfclubs Hamburg-Oberalster in Tangstedt drei Fahrzeuge gestohlen. Es handelt sich dabei um ein grünes Golfer E-Car für Personentransport auf Golfplätzen von Yamaha sowie ein blaues von EZ GO sowie ein rot-schwarzes Arbeitsfahrzeug für Golfplatzarbeiten von Toro-Workman (offener Zweisitzer mit offener Ladefläche). Es liegen erste Hinweise vor, dass eine Gruppe von fünf bis sechs Personen in der Nacht den Parkplatz zu Fuß betrat und wenig später mit den Fahrzeugen den Golfplatz verließ und in Richtung Hauptstraße davonfuhr. Die beschriebenen Fahrzeuge konnten bisher nicht wieder aufgefunden werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf zirka 18.000 Euro belaufen. Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge, der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Tangstedt unter 04109-9282 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de