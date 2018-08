Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend ist es auf dem Gelände eines Gutshofs im Wulksfelder Damm zu einem Brand in einer dort befindlichen Bäckerei gekommen. Gegen 21:35 Uhr stellten in der Bäckerei tätige Mitarbeiter den Brandausbruch im Bereich eines Backofens fest. Das Feuer griff auf weitere Teile der Bäckerei über. Die alarmierten Feuerwehren löschten den Brand. Polizeibeamte befragten Zeugen und leiteten erste Ermittlungen zur Brandursache ein. Rettungskräfte brachten vier Mitarbeiter mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Verdacht bestätigte sich im Krankenhaus nicht. Die Mitarbeiter konnten nach erfolgter Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen. Nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmten Polizisten den Brandort. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit liegen Hinweise auf einen ursächlichen technischen Defekt vor. Der entstandene Schaden wird auf den unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de