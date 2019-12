Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 15.12.2019, kam es in Tangstedt (Wilstedt-Siedlung) und in Norderstedt (Garstedt) zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen. Gegen 17:40 Uhr hatten zwei Männer versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Heidestraße (Wilstedt-Siedlung) zu verschaffen. Sie flüchteten ohne Beute durch den Garten in Richtung Ginsterweg und weiter über ein Feld in einen Wald, als sie die bemerkten, dass die Bewohner zu Hause waren. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, schwarze Hose, Rucksack. Einer der beiden trug eine rote Jacke. Eine Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es in Norderstedt, Garstedt. Gegen 23:30 Uhr versuchte ein Mann sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Berliner Allee zu verschaffen. Auch dieser Einbrecher flüchtete, als er bemerkte, dass sich jemand in dem Haus aufhielt. Er kletterte über einen Zaun und flüchtete ohne Beute über Gärten in der Spargelkoppel. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, hager, etwa 1,75 m groß, dunkle Jacke, vermutlich Handschuhe. Eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Pinneberg, Sachgebiet 4, hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Hinweise werden unter 04101-2020 erbeten.

