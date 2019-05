Bad Segeberg (ots) – Am 29.04.19 konnte die Polizei nach einem Einbruch in Tangstedt zwei Wohnungseinbrecher nach einer Verfolgungsfahrt festnehmen. Gegen 10:00 Uhr hatte eine aufmerksame Nachbarin über Notruf einen mutmaßlichen Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Tangstedt gemeldet. Außerdem konnte sie den Polizeibeamten das Kennzeichen des von den mutmaßlichen Tätern benutzten Fahrzeuges nennen. Durch die zum Einsatzort geschickte Streifenwagenbesatzung konnte kurz darauf ein Einbruch festgestellt werden. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung sichteten Polizisten den Pkw etwa zehn Minuten später im Bereich Wakendorf II. Die Einbrecher wollten sich einer Kontrolle entziehen und flüchteten mit dem Pkw. Nur wenig später endete die Flucht mit dem Fahrzeug an einem Baum. Daraufhin flüchteten die Täter zu Fuß weiter in ein angrenzendes Waldstück. Hier konnten sie schließlich gegen 10:45 Uhr durch Polizeikräfte unter Einsatz eines Diensthundes festgenommen werden. Das Diebesgut (Schmuck und Bargeld) aus dem Wohnungseinbruch fanden Polizeibeamte in der Nähe der Unfallstelle. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Chilenen und einen 34-jährigen Kubaner. Sie wurden in den Polizeigewahrsam gebracht. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurden sie heute beim Amtsgericht in Norderstedt vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl. Die Soko Wohnung in Pinneberg führt die Ermittlungen. Nach ersten Zeugenangaben soll in dem Fluchtfahrzeug ein dritter Mann gesessen haben. Wer Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, sich unter 04101-202280 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de