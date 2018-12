Bad Segeberg (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Tangstedt, Wilstedt, ist am Mittwochabend, den 19.12.18, eine 47-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Eine 36-jährige aus Norderstedt wollte mit einem Opel Zafira gegen 16:30 Uhr von einem Parkplatz auf den Glashütter Weg fahren. Hierbei musste sie einen beidseitig freigegebenen Geh-und Radweg überqueren. Die Autofahrerin übersah dabei beim Anfahren eine von rechts kommende 47-jährige Radfahrerin aus Henstedt-Ulzburg, die mit ihrem beleuchteten Fahrrad auf dem Geh-und Radweg fuhr. Durch den leichten Anstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de