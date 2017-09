Bad Segeberg (ots) – Bereits am Sonntag, 17.09.17, ist es zu einem Diebstahl eines äußerst seltenen Motorrades gekommen. Der Eigentümer war mit seiner „Harley-Davidson“, Typ „Dynastarr“, auf dem Wulksfelder Weg von Wiemerskamp in Richtung Wulksfelde unterwegs. Auf dem Parkplatz im Wulksfelder Weg, ca. 300m vor dem Rader Weg, stellte er die Maschine nur kurz ab. Bislang unbekannte Täter entwendeten das Motorrad in der Zeit von 12:45 – 13:00 Uhr. Bei dem Motorrad handelt es sich um einen äußerst seltenen Eigenbau mit schwarzem Stahlrahmen, der auf alt getrimmt ist. Technisch befindet sich das Motorrad auf dem neusten Stand und ist u.a. mit Neonscheinwerfern, Zahnriemen und Springergabel am Vorderrad ausgerüstet. Das Krad hat einen Wert von ca. 25.000,- EUR Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl machen können oder Personen, denen ein solches Motorrad angeboten wurde, werden gebeten, sich unter Tel. 040 / 52806-0 an die Kriminalpolizei in Norderstedt zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de