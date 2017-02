POL-SE: Tangstedt, Wulksfelder Weg / Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagabend, den 19.2.17, ist es im Bereich des Wulksfelder Weges zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Unfallbeteiligter geflüchtet ist. Gegen 21.45 Uhr befuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Porsche den Wulksfelder Weg in Richtung Hamburg. Laut Aussage der Fahrerin verringerte ein entgegenkommender VW-Bus seine Geschwindigkeit nicht und fuhr zu weit links, so dass beide Fahrzeuge auf der engen Fahrbahn mit den Fahrerseiten zusammenstießen. Der VW-Bus setzte seine Fahrt fort, ohne an der Unfallstelle anzuhalten. Am Porsche entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem VW-Bus, der im Bereich der Fahrerseite erheblich beschädigt sein muss. Hinweise bitte an die Polizei unter 04193/99130. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de