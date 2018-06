Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Samstagnacht ist es in Tensfeld zu einer Fahrt unter Alkoholeinfluss gekommen, nachdem sich der Fahrer bereits ein Taxi bestellt hatte. Um 03.56 Uhr (17.06.18) traf die Polizei in der Kiesstraße auf einen Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Die Beamten hatten zuvor erfahren, dass der Autofahrer, ein 29-jähriger aus Dersau, der in weiblicher Begleitung war, bereits ein Taxi bestellt hatte, das beide nach Hause bringen sollte. Als das Taxi am vereinbarten Ort in Groß Kummerfeld ankam, entschloss sich der Mann spontan, doch lieber das eigene Auto zu nehmen. Ein Zeuge meldete den Vorfall, so dass die Polizei nach dem Fahrzeug suchte. Die Beamten nahmen den Fahrer für eine Blutprobe mit auf die Dienststelle, da eine Atemalkoholmessung den Wert von 1,14 Promille ergab. Ferner stellten sie den Führerschein sicher. Der Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de