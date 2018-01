Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Pappelweg zu einer Qualmentwicklung gekommen, infolgedessen sich vier Personen Rauchgasvergiftungen zugezogen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte im Zimmer eines 73-jährigen Bewohners im dritten Obergeschoss Essen in einem Topf auf dem Herd derart an, dass es sowohl zur Flammen- als auch zu starker Rauchbildung gekommen ist. Ein weiterer Anwohner konnte das Feuer vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Durch die starke Rauchentwicklung zogen sich vier Personen Rauchgasvergiftungen zu. Rettungskräfte brachten die leicht bis mittelgradig Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Kameraden der Feuerwehr lüfteten die betroffene Wohnung. Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de