Bad Segeberg (ots) – Samstagabend ist es im Bereich des Wassermann-Spielplatzes zu einem Überfall auf eine Achtzehnjährige gekommen. Die junge Frau befuhr gegen 20:00 Uhr mit ihrem Fahrrad den unbefestigten Fußweg vom Anne-Frank-Weg kommend in Richtung Ortbrookweg. Als sie hier zwei Männer passierte, griffen diese die Geschädigte unvermittelt an. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung ließen die Männer von der Radfahrerin ab und flohen über die Käthe-Kollwitz-Allee in Richtung Pinnauring. Die junge Frau blieb unverletzt. Beide Männer sollen 20 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,75 bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur sein. Die beiden Tatverdächtigen sollen mit hellen Jeanshosen bekleidet gewesen sein. Einer hätte eine schwarze Kapuzenjacke oder – pullover getragen, der andere ein gleiches Kleidungsstück in der Farbe Rot. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität und weitere Fluchtrichtung der Tatverdächtigen geben können. Etwaige Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de