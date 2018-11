Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Mittwochnachmittag ist in der Rostocker Straße ein geparkter VW Golf aufgebrochen und eine Zeugin getreten worden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, gelangte der noch unbekannte Täter um 15:30 Uhr durch grobe Gewalt ins Fahrzeuginnere und entwendete eine Handtasche. Anschließend entfernte er sich mit dem Diebesgut auf einem dunklen Herrenrad. Eine 18-jährige Zeugin, die ihm mit dem Fahrrad entgegenkam, beobachtete die Tat und versuchte den Mann an der Flucht zu hindern. Dieser trat ihr jedoch gegen das Bein und flüchtete. Zunächst entfernte er sich in Richtung Greifswalder Straße und im weiteren Verlauf in Richtung Ahrenloher Straße. Der Dieb soll ungefähr 50 Jahre alt, schlank und etwa zwischen 1,8 und 1,9 Metern groß gewesen sein. Bekleidet gewesen sein soll der südosteuropäisch aussehende Mann mit einer dunkelgrauen Winterjacke und einer dunklen Cargohose. Weiterhin soll er ein beiges Basecap und an den Seiten sehr kurz rasiertes Haar getragen haben. In der gestohlenen Handtasche befanden sich unter anderem persönliche Papiere und Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro. Die Zeugin erlitt durch den Tritt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten diese unter 04101 202-0 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de