Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 26.09.19, führten Beamte vom Polizei- Autobahn und Bezirksrevier Elmshorn und Bad Segeberg gemeinsam mit dem Hauptzollamt Itzehoe (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) auf der BAB 23, Parkplatz Forst Rantzau, eine Kontrolle durch. Die 13 Beamten kontrollierten in der Zeit von 09.00 – 13.00 Uhr 67 LKW und Sprinter. Ergebnisse seitens der Polizei: Es wurden neun Verstöße gegen die Fahrpersonalvorschriften festgestellt. Bei drei Fahrzeugen war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Die Fahrer durften die Fahrt erst nach ordnungsgemäßer Sicherung fortführen. Bei drei Gefahrgutfahrzeugen wurden Verstöße gegen das Gefahrgutrecht festgestellt. Weiterhin wurden an mehreren Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Ein LKW-Fahrer hatte sein Fahrzeug um etwa 10 Prozent überladen. Es wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

