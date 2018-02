Bad Segeberg (ots) – Nachdem es in der letzten Woche zu vier Einbrüchen in eine Bäckerei im Lindenweg gekommen ist, hat die Polizei gestern Abend einen Tatverdächtigen auf frischer Tat festnehmen können. Am vergangenen Montag zeigte eine Mitarbeiterin der geschädigten Konditorei an, dass es in der Vorwoche außerhalb der Geschäftszeiten zu vier Gelddiebstählen aus den Räumlichkeiten gekommen sei. Aufbruchsspuren waren allerdings nicht festzustellen. Gestern Abend gegen 17:10 Uhr nahmen alarmierte Polizeibeamte der Polizeistation Uetersen in Zusammenarbeit mit Diensthundeführern einen 36-Jährigen auf frischer Tat noch im Gebäude fest. Dieses Mal hatte es der Täter, der über einen Schlüssel zu dem Geschäft verfügte, auf ein Handy abgesehen. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte der Kriminalpolizei Pinneberg. Der Mann befindet sich aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls aktuell in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de