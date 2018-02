Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags ist es in der Ahrenloher Straße zum Brand in einem Lager eines ehemaligen Gasthofes gekommen. Näheres zum Brand ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3870309 Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in einem als Lager genutzten Gebäudeteil ausgebrochen. Alle acht Bewohner des Komplexes blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe übernommen und sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können beziehungsweise auffällige Personen am dem Objekt beobachtet haben. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Brandlegung vor. Etwaige Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de