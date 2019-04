Bad Segeberg (ots) – Im Stadtgebiet sind am vergangenen Wochenende diverse Wahlplakat beschädigt und in einer Vielzahl entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen. Bislang unbekannte Personen beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag diverse bereits an verschiedenen Örtlichkeiten angebrachte Wahlplakate der CDU. In insgesamt 34 Fällen entwendeten die Plakatdiebe bereits befestigte Exemplare. Hinweise zu den Vorfällen nehmen die Ermittler der Polizeistation Uetersen unter 04122-70530 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de